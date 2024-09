SUSTENTÁVEL

Programa de construtora reduz emissões de carbono durante obras

O Programa Refloresta, que consiste na compensação das suas emissões de gases de efeito estufa por meio do plantio de árvores nativas da Mata Atlântica em Áreas de Preservação Permanente, na região do Baixo Sul da Bahia, foi lançado pela construtora OR. A iniciativa recupera áreas degradadas e auxilia na conservação ambiental.

O projeto-piloto do programa, realizado pela OR em parceria com a Fundação Norberto Odebrecht e a Organização de Conservação da Terra (OCT), teve início com o Monvert, empreendimento localizado no Horto Florestal, em Salvador. Para a compensação de 100% das emissões diretas de carbono, associadas à queima de combustível, e das indiretas, associadas ao consumo energia elétrica no canteiro de obras durante toda a fase de construção, foram plantadas mais de duas mil áreas nativas da Mata Atlântica na propriedade de uma família de agricultores do Baixo Sul da Bahia, em uma área de 1,3 hectare, equivalente a dois campos de futebol.