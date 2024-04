MERCADO DE TRABALHO

Programa Geração SSA já atende 600 jovens; nova turma começa no próximo dia 22

O programa oferece aulas presenciais em escolas e outros equipamentos da Prefeitura, além da possibilidade de contratação após a formação

Da Redação

Publicado em 17 de abril de 2024 às 17:08

Até o final de dezembro, está previsto que 3 mil alunos do Geração SSA concluam as aulas Crédito: Lucas Moura/Secom PMS

Cerca de 600 jovens estão atualmente matriculados no Geração SSA, programa que tem como objetivo capacitar um total de 6 mil jovens com idades entre 16 e 25 anos, preparando-os para ingressar no mercado de trabalho. Até o final de dezembro, está previsto que 3 mil alunos concluam as aulas.

Com duração total de seis meses, o programa oferece aulas presenciais em escolas e outros equipamentos da Prefeitura, além da possibilidade de contratação após a formação. Os interessados podem se inscrever tanto através do site oficial do programa quanto em uma das unidades das Prefeituras-Bairro espalhadas pela cidade.

A próxima turma está programada para iniciar no próximo dia 22, com aulas no Shopping Paralela. As primeiras 122 horas de aulas serão dedicadas a uma formação básica sobre o mundo corporativo e o ambiente de negócios, com mentores de empresas privadas e encontros presenciais. Depois, os estudantes escolhem uma área específica, como saúde, construção civil, turismo, varejo, arte e entretenimento, e continuam a capacitação de forma on-line.

LEIA MAIS Geração SSA já ultrapassa 3,6 mil inscritos e inicia aulas presenciais