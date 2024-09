Projeto 60+ Tech abre inscrições para professores de tecnologia para idosos

TECNOLOGIA

A iniciativa ensinará idosos a usar o celular

Publicado em 25 de setembro de 2024 às 12:41

O Parque Social abriu inscrições para o Projeto 60+ Tech, com vagas para educadores sociais e monitores de tecnologia da informação. O objetivo do projeto é incluir sociodigitalmente a população idosa a partir dos 60 anos, essencialmente aqueles que moram em Salvador e estão em situação de vulnerabilidade social.

Na programação, ministrada por futuros selecionados do processo seletivo, os idosos aprenderão a usar melhor seus celulares, ganhando autonomia, reduzindo seu isolamento social, conseguindo se comunicar e acessar informação com mais facilidade, e ampliando as oportunidades de comunicação, empreendedorismo e cidadania digital.

A iniciativa beneficiará 240 idosos em 12 turmas diferentes, de outubro deste ano a agosto do ano que vem. Serão quatro turmas por trimestre, cada uma com 20 alunos, às segundas e quartas-feiras, nos turnos matutino e vespertino.

As aulas serão presenciais, com palestras e atividades práticas em vários espaços das comunidades soteropolitanas. Essencialmente, acontecerá no Centro Vida Nova 60+, localizado no bairro do Garcia.

O material do curso inclui uma cartilha impressa com orientações, para que os idosos consultem e tirem dúvidas quando necessário. “Essa cartilha será uma ferramenta útil para que continuem a usar seus celulares e aplicar os conhecimentos adquiridos, mesmo após a conclusão da formação”, comentou a diretora-geral do Parque Social, Sandra Paranhos.

Para participar do processo, é só se inscrever no formulário. É necessário que o profissional tenha o ensino superior completo em TI ou áreas similares, experiência com docência, conhecimento em estruturação de planos de ensino e material didático, e habilidade em comunicação com pessoas idosas.

No caso da vaga de monitor, é necessário ter apenas ensino médio completo e curso técnico em áreas afins, não sendo exigido o ensino superior. É requerida também experiência com monitoria na área da educação e habilidade em comunicação com pessoas idosas. Serão priorizados candidatos que estejam cursando a graduação em TI ou similares.

Para Sandra Paranhos o projeto conecta os idosos à sociedade: “O Projeto 60+ Tech traz impacto positivo na vida das pessoas idosas, proporcionando aprendizado e novas habilidades, além de uma maior conexão com a sociedade. Acreditamos que essa iniciativa irá ajudar a transformar a rotina dos participantes, promovendo mais autonomia, confiança e bem-estar no uso da tecnologia”.