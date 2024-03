EDUCAÇÃO

Projeto Ateliê Criativo abre inscrições para cursos em Dias d’Ávila

Com cursos de design e empreendedorismo, iniciativa vai capacitar 60 pessoas

Publicado em 18 de março de 2024 às 22:37

Inscrições vão até o dia 28 deste mês Crédito: Divulgação

O projeto Ateliê Criativo, que visa capacitar pessoas em design e empreendedorismo com foco na reciclagem do plástico, está com inscrições abertas até o dia 28 deste mês. Podem se inscrever moradores de Dias D’ávila acima de 16 anos. São 60 vagas.

A iniciativa oferece um curso gratuito, com carga horária de 192 horas distribuídas ao longo de oito meses. Com turmas nos turnos matutino e vespertino, as aulas estão programadas para ocorrer duas vezes por semana, a partir de 1º de abril, na Escola Municipal Anísio Teixeira, localizada no bairro Parque Petrópolis, em Dias d’Ávila.

O curso oferece um laboratório completo, com ferramentas elétricas e manuais, computadores e softwares de design, além de máquinas como trituradora, injetora, prensa fria e forno elétrico de alta capacidade. Com esses equipamentos, será possível, por exemplo, transformar tampinhas plásticas em objetos como porta-copos, banquinhos, chaveiros e fruteiras.

“O projeto Ateliê Criativo visa contribuir para o processo de inclusão das artes na educação de jovens em vulnerabilidade social, em núcleos/unidades de capacitação que, além de se apoiar nas principais referências educacionais adotadas no país, se desenvolve em duas propostas concomitantes: uma delas voltada para o desenvolvimento de talentos artísticos e a outra como jovem protagonista em sua comunidade que, através das artes visuais, da prática e vivência em conjunto, encontra e desenvolve novos parâmetros em seu amadurecimento como cidadão”, destaca Gilmar Vieira, diretor executivo da Quest/Zeppelin, que realiza a iniciativa com patrocínio da Braskem, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Além da capacitação em design e reciclagem, o Ateliê Criativo oferece uma parceria estratégica com o Sebrae. A instituição promoverá um curso específico de planejamento financeiro e empreendedorismo para os participantes. Além disso, disponibilizará uma incubadora de projetos, que auxiliará na criação de marcas e produtos, e uma oficina de fabricação e manutenção de máquinas relacionadas à reciclagem do plástico. O projeto conta com o apoio da Prefeitura de Dias d’Ávila, por meio da Secretaria Municipal de Educação.