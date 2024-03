GRATUIDADE

Projeto de Lei pode obrigar estabelecimentos a fornecerem água gratuita aos clientes na Bahia

O responsável pelo projeto é o deputado estadual Jordavio Ramos (PSDB). A ação também exige que os estabelecimentos coloquem um aviso no cardápio ou em local visível informando sobre a gratuidade. Em caso de descumprimento, serão aplicadas sanções com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC).