Projeto transforma boneca em autoestima para crianças em vulnerabilidade social

‘Cadê Minha boneca preta’ está arrecadando brinquedos que serão doados em Itaparica e Vera Cruz

Gilberto Barbosa

Publicado em 28 de outubro de 2024 às 05:30

Lara Amorim fez questão de deixar a contribuição para o projeto que fortalece identidade negra Crédito: Paula Fróes/Correio

Valorizar a identidade e a autoestima de meninos e meninas negras. Essa é a proposta da segunda edição do projeto “Cadê Minha Boneca Preta?”, que busca arrecadar bonecas negras para crianças em situação de vulnerabilidade social.As doações podem ser feitas até o dia 6 de novembro em postos de Salvador e no interior do estado. Os brinquedos serão entregues em um evento no próximo dia 7.

Em 2023, foram distribuídas 375 bonecas para crianças de quatro a doze anos, que residem nos municípios de Vera Cruz e Itaparica, na Região Metropolitana de Salvador.

A iniciativa é idealizada pela Biblioteca Juracy Magalhães Júnior, localizada em Itaparica. A diretora da unidade Soraia Alves, 56, conta que a ideia surgiu após ter dificuldade de comprar uma boneca preta para a filha de uma amiga.“Eu nunca tive bonecas pretas, mas sempre presenteei a minha filhas e filhos dos amigos. Quero levar identidade, representatividade, autoestima para que essas crianças se vejam como protagonistas de suas histórias e valorizem suas características físicas e culturais. Não queremos apenas entregar os brinquedos”, disse.

Para cumprir essa meta, Soraia prepara atividades culturais, valorizando o bem-estar das crianças. Entre as ações, estão a roda de conversa, contação de histórias, distribuição de livros e brincadeiras. No ano passado, as bonecas foram entregues durante um desfile, que contou com a participação dos pequenos.

“As crianças vestiram as roupas, desfilaram com as bonecas e, no final, descobriram que a boneca era delas. Antes, eu perguntei quem queria participar e elas ficaram encantadas com a ideia de desfilar. Foi um momento muito emocionante. Até mesmo senhoras me pediram uma boneca preta porque nunca tiveram. A criança presente nos adultos foi tocada pelo desfile”, continua.

Para esse ano, Soraia espera conseguir ainda mais bonecas pretas. Ela disse que já recebeu pedidos de adultos e idosos, que estão ansiosos para receber o seu brinquedo.

“O brinquedo mexe com a gente, mas eu só percebi isso no ano passado. O sorriso de cada criança me motiva a caminhar, porque precisamos garantir que eles escolham o boneco que querem brincar. Eu só pretendo parar quando chegar em uma loja e ver 20 bonecas brancas e 20 bonecas pretas”, diz.

Os pontos de doação estão espalhados pela capital e pretendem ampliar o número de brinquedos arrecadados na primeira edição Crédito: Marina Silva/Correio

Uma das doadoras foi a escritora Liris Letieres, que já fez novas doações para esse ano. “Essa é uma possibilidade real de fortalecimento da identidade de crianças negras, através de um brinquedo, que representa afeto e cuidado. Além de trazer à luz a questão da oferta de brinquedos mais diversos para as crianças”, afirmou.

O projeto é coordenado pela Fundação Pedro Calmon (FPC), ligada à Secretaria Estadual de Cultura (Secult). São 15 postos de coleta em Salvador e no interior do estado. Na última quinta-feira (24), a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi) passou a receber os brinquedos na sede do órgão, localizada na Pituba, ao lado do Teatro Jorge Amado. As bibliotecas Central, Anísio Teixeira, Monteiro Lobato também abrigam postos de doação.

Confira os pontos de arrecadação da ação ‘Cadê Minha Boneca Preta?’:

Biblioteca Central do Estado da Bahia - Barris

Biblioteca Anísio Teixeira - Avenida Sete

Biblioteca Infantil Monteiro Lobato - Nazaré

Biblioteca Pública Thales de Azevedo - Costa Azul

Biblioteca Juracy Magalhães Júnior - Rio Vermelho

Biblioteca Juracy Magalhães Júnior - Itaparica

Arquivo Público da Bahia - Baixa de Quintas

Centro de Memória da Bahia - Barris

Casa Afrânio Peixoto – Lençóis

Biblioteca de Extensão (Biblioteca Móvel) - Barris

Shopping Center Lapa

Rádio Excelsior - Garcia

Governadoria – CAB

Museu do Mar Aleixo Belov - Santo Antônio