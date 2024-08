BAHIA

Proporção de mulheres que acessam a internet é maior do que a de homens

As mulheres baianas são maioria quando o assunto é estar conectado à internet. Dos 11,24 milhões de internautas baianos mapeados em 2023, 5,98 milhões são mulheres. Os homens representam 46,8% desse percentual – 5,27 milhões. Divulgados nesta sexta-feira (16), os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com a supervisora de Disseminação de Informações do IBGE, Mariana Viveiros, o acesso maior das mulheres possui uma provável relação com o nível de instrução. “As mulheres têm um nível de instrução maior do que o dos homens. O nível de instrução é uma variável muito decisiva na questão do acesso à internet de uma forma geral, no país e na Bahia também”, explicou.