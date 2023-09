Imóvel desabou no domingo (03). Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

O proprietário do prédio de três andares que desabou no bairro de Cosme de Farias na noite do último domingo (03) ainda não foi localizado pelas pessoas que tiveram a casa atingida pelos escombros. De acordo com um dos vizinhos, ele é um antigo morador da localidade, mas não é visto desde o dia do incidente.

Moradores contam que a há cerca de cinco anos um pequeno sobrado foi construído às margens do córrego que corta o bairro e que, nos últimos meses, o proprietário resolveu ampliar a estrutura, construindo um anexo em direção às águas.

O desabamento da obra irregular causou a destruição da loja de estofados localizada no térreo do imóvel e dos móveis e pertences dos inquilinos que moravam no primeiro e segundo andar cada, além do desabamento do muro da lavanderia do motoboy Jadson Souza, de 29 anos.

Apesar dos estragos e da falta de comunicação com o dono do imóvel desabado, Jadson afirma que ele e as outras pessoas prejudicadas buscam uma solução amigável. “O proprietário ainda não entrou em contato, mas estamos esperando as coisas se resolveram pra ter contato com ele, ele é morador do bairro e vamos resolver da melhor forma”, afirma.

O trabalho de remoção dos escombros segue desde a última segunda-feira (04). A previsão da Defesa Civil de Salvador (Codesal) era de que o serviço fosse concluído nesta terça-feira (05), mas não ocorreu. De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur), não há mais previsão de conclusão.

Prefeitura trabalha na remoção dos escombros . Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

Jadson ainda relatou que os agentes das duas secretárias estiveram trabalhando na remoção dos escombros nesta terça-feira e informaram que vão retornar nesta quarta-feira (06). A Sedur afirmou que também não tem informações sobre a localização do proprietário e não deu detalhes sobre o motivo de ter estendido a previsão de conclusão do serviço.