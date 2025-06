NEOJIBA

'Não imaginava que seria na sala de concerto mais incrível do mundo', diz violinista pedida em casamento

Cena romântica, com direito a noivo ajoelhado, aconteceu na Sala Principal do Concertgebouw, em Amsterdam

A violinista baiana Bruna Dantas, 24 anos, está nas nuvens de tanta felicidade. Acaba de voltar de mais uma turnê internacional com o Neojiba (Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia) e realizou o sonho de novamente tocar em uma das mais famosas salas de concerto do mundo, a Concertgebouw, em Amsterdam, onde se apresentou pela primeira vez em 2022 e, agora, tem uma nova história para contar. Foi pedida em casamento pelo namorado João Azevedo, também violinista, em plena sala principal, com toda a plateia como testemunha. >