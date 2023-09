Protesto de ex-trabalhadores da Ford interdita Via Parafuso

Ex-prestadores de serviço da fábrica da Ford em Camaçari, na Bahia, protestam na manhã desta segunda-feira (11) interditando a Via Parafuso. Eles pedem pagamento de uma indenização, afirmando que não foram incluídos em um acordo trabalhista fechado pela empresa com os colaboradores na ocasião do fechamento da fábrica.



Os manifestantes seguram faixas pedindo envolvimento do Ministério Público na questão. Imagens mostram pneus queimando e carros tentando desviar do ato indo para outra faixa, passando por uma abertura entre as vias.