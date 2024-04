CRIATIVOS

Publicitária aposta na festinha SPA para meninas e chega a faturar R$ 360 mil por ano

Dia de princesa: além de cuidados de beleza e banho de espuma com hidromassagem, pacotes da Tea & SPA Party incluem também passeio de limusine e ônibus balada

Priscila Natividade

Salvador Publicado em 28 de abril de 2024 às 11:00

Ana chega a fazer 120 festas por ano no SPA Crédito: Gabriel Moreira/ Divulgação

Uma festinha infantil com direito a spa com as amigas e chá da tarde. Mas, se a aniversariante quiser mais luxo ainda, os pais podem acrescentar no pacote um passeio de limusine ou ônibus balada. A Tea & Spa Party (@teaespaparty) começou quando a publicitária e relações-públicas, Ana Paula Irujo, movimentava o condomínio onde mora, com a organização dos eventos que aconteciam lá.

“Fazia o planejamento das festas anuais e uma delas era para as meninas. Idealizamos um Dia de Princesa com spa, maquiagem, pintura de unha, penteados, massagem, escola de princesa, chá das princesas e o passeio de limusine. Foram 50 meninas, todas vestidas com suas fantasias de princesa. Foi além das nossas expectativas”, conta.

Festas tem duração média de 3h, segundo Ana Paula Irujo, proprietária do Tea & SPA Part Crédito: Gabriel Moreira/ Divulgação

A partir daí, Ana resolveu apostar nessa festinha diferente na qual as meninas ganham um dia inteirinho com massagem nos pés e nas mãos, máscara facial colorida, pepino nos olhos, escalda pés, banho de espuma com hidromassagem, penteados, maquiagem, pintura das unhas, música, fantasias e muita diversão. Por mês, Ana chega a fazer 120 festas no spa por ano, com projeção de dobrar para 240 festas. O faturamento no período chega a R$ 360 mil.

“A festa mais diferente foi com o tema Harry Potter. A mãe fez uma decoração linda no espaço, distribuiu lembrancinhas e fez roupões com a cor do tema para cada convidada. É uma festa mais intimista, para as melhores amigas e sem a presença dos pais. Procuram uma comemoração que não precisem se preocupar com nada, em que a aniversariante e suas amigas possam compartilhar suas experiências, trocar confidências, escolher e vivenciar as transformações juntas”, afirma.

Ah, e a princesa toda poderosa e dona da festa pode escolher tudo, desde a cor da máscara facial, ao penteado, cor da fita, dos esmaltes e da maquiagem, como acrescenta Ana Paula: “Começamos com o spa há 6 anos, mas a reação das meninas é sempre de euforia e alegria, vibrando a cada momento, diante da surpresa. A gente deixa a criança livre para curtir e ser quem ela é. Todos os produtos que usamos no spa são aprovados e dermatologicamente testados”.

Independentemente da quantidade de crianças, todas as festinhas duram 3 horas. Se o pacote incluir o passeio de limusine ou ônibus balada, esse tempo pode chegar a 4h. Os valores podem variar, a depender da quantidade de convidadas e do que vai incluso. Há opções a partir de R$ 1.995 a R$ 12.080 para 10 crianças.

“Quanto aos temas que as meninas escolhem, depende muito dos desenhos animados que estão em alta no momento, mas hoje os campeões são tudo que remete ao spa e a make mesmo. A demanda de festas é maior entre os meses de novembro e dezembro”.

Licenciamento

Para montar o espaço, que fica no Costa Verde Tennis Clube, em Piatã, Ana Paula diz que se inspirou em experiências americanas e investiu algo em torno de R$ 35 mil. “É muito comum nos Estados Unidos, as mães que convidam as amigas da filha para celebrar o aniversário em casa e propõem atividades de beleza e maquiagem em que cada criança faz em si. O resultado que eu vejo sempre em cada festa é uma alegria imensa. Elas não acreditam no que se transformaram. E esse momento, com certeza, vai se refletir na fase adulta. As meninas vão saber o valor de se cuidar e ser amada”.

O processo de licenciamento da marca já começou. O valor da taxa de licença para quem se interessar é de R$ 20 mil. “O contrato já está pronto. O licenciamento de marca é um tipo de franquia mais barata e enxuta, mas vai seguir os nossos padrões de cores, móveis e toda a estrutura, apesar de não ser uma coisa enrijecida. Primeiro, a gente vai começar com o licenciamento para depois virar uma franquia com uma burocracia diferente”, completa.

AS DICAS DE ANA PAULA

. Cuidar dos clientes Não é só gostar de crianças é amar mesmo. É um nicho muito específico e é importante valorizar as experiencias, o que essa criança sente, deseja e como ela pode aproveitar a vivência do SPA. Amar crianças.

. Entender o mercado Estar sempre a frente do que surge de novidade, tendência e também os interesses do público infantil.

. Focar em experiências Pensar sempre na melhor maneira, na forma mais diferente de ofertar o serviço e transformá-lo em uma vivência inesquecível.

