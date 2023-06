Quadro de saúde evolui e Compadre Washington recebe alta da UTI

O cantor Compadre Washington, do grupo É O Tchan, apresentou melhoras significativas em seu estado de saúde e deixou a UTI do Hospital Mater Dei, em Salvador, nesta quarta-feira (29). Ele foi levado ao centro médico após o mal estar ocorrido durante o arrastão dos ambulantes na cidade de São Sebastião do Passé.



O cantor encontra-se em repouso, consciente e clinicamente estável. Os níveis pressóricos de Compadre Washington estão controlados há mais de 48 horas, o que é um indicativo positivo de sua recuperação. No entanto, ele permanece internado na Unidade de Internação do Hospital Mater Dei, sob os cuidados da equipe de cardiologia.