JUSTIÇA

Iuri Sheik vai a júri popular nesta terça-feira (20)

Ele é acusado de matar o empresário William Oliveira em 2019

Maysa Polcri

Publicado em 19 de maio de 2025 às 18:22

Influenciador é acusado de matar ex-sócio a tiros durante paredão Crédito: Reprodução

O influenciador Iuri Sheik vai a júri popular nesta terça-feira (20), seis anos após ser apontado como responsável pela morte do empresário William Oliveira durante uma festa. O julgamento está marcado para às 8 horas, no Fórum de Santo Antônio de Jesus, cidade do Recôncavo da Bahia onde o crime aconteceu, em 2019. >

A 1ª Vara Criminal da Comarca do município já havia decidido em outubro de 2022 que o réu iria a júri popular, mas os advogados de Sheik recorreram da decisão. Em fevereiro deste ano, a solicitação foi negada pelo desembargador e relator do processo Eserval Rocha, que determinou a realização do júri. Esse tipo de tribunal é acionado em casos de crimes dolosos contra a vida, como homicídios e feminicídios. >

A denúncia do Ministério Público da Bahia (MP-BA) aponta que Sheik matou o ex-sócio da Black Style durante uma briga em uma festa de paredão, no São João de 2019. Segundo o ministério, o crime teve motivo fútil: Will teria se recusado a cumprimentar Sheik, que se irritou. O influencer teve habeas corpus concedido em 2020. >