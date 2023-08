Quase 500 pássaros silvestres são resgatados em Vitória da Conquista

Policiais rodoviários federais conseguiram resgatar quase 500 aves silvestres durante uma fiscalização em frente a unidade operacional de Vitória da Conquista na tarde desta quarta-feira (09).



Durante a operação, os agentes emitiram uma ordem de parada a um ônibus que seguia para o estado do Pernambuco. Dentro do coletivo, os policiais fizeram uma vistoria e encontraram pássaros das espécies ‘popularmente’ conhecidas por coleirinha.



Em pequenas caixas, as aves estavam em situação degradante. Todas aprisionadas com temperaturas elevadas, prejudicando a respiração dos animais, além da mobilidade e higiene precária.