ACIDENTE

Quatro adolescentes caem em canal após placa ceder no Uruguai

Vítimas tiveram arranhões e engoliram parte do esgoto

Gil Santos

Publicado em 8 de agosto de 2024 às 20:42

Moradores fizeram o resgate dos jovens Crédito: Reprodução

Quatro adolescentes, três meninos e uma menina, caíram em uma vala quando caminhavam pela Rua Jardim Castro Alves, no bairro do Uruguai, em Salvador, na tarde desta quarta-feira (7). A placa em que eles pisaram cedeu e os quatro foram engolidos pelo buraco. Moradores ouviram os pedidos de socorro e formaram um mutirão para fazer o resgate. Os jovens voltavam da escola, tiveram arranhões e alguns ingeriram a água do esgoto.

O auxiliar de entregador Marcelo Bonfim, 37 anos, estava passando no momento do acidente. É ele quem aparece nas imagens segurando uma corda usada no resgate dos adolescentes. Ele conta que conseguiu içar um dos jovens e que só não houve uma tragédia porque os moradores correram para ajudar.

"Dois deles não sabiam nadar e beberam muita água, uma água de esgoto, muito suja. Minhas mãos tiveram contato só com as cordas e ficaram com um fedor muito forte. Eu precisei lavar várias vezes. Toda vez que fazem obra para limpar o canal do Bate-Estaca, no Caminho de Areia, essa placa cai", afirmou.

Moradores contaram que o canal tem cerca de 7 metros de profundidade e que esse foi o segundo acidente em dois meses. Em junho, um cachorro caiu e não sobreviveu. Os adolescentes tiveram arranhões nos braços, pernas e no pescoço. Um deles expeliu a água ingerida ainda no local do acidente. Testemunhas contatam que ele foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e que já estão em casa. O gráfico Luís Alberto Barros, 64 anos, mora em frente e fez um alerta.

"Eu já tinha avisado para terem cuidado, porque as placas estão soltas. Estão fazendo obras no canal sem nenhum cuidado, usam máquinas pesadas e a gente sente o tremor em casa. Foi um susto, saímos todos correndo para ajudar os meninos. Além disso, desse canal sai rato, baratas e muitos mosquitos", disse.

O local não tinha sinalização e nem isolamento no momento do acidente. Na manhã desta quinta-feira (8), equipes da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) estiveram no local e substituíram a placa. Em fevereiro, o governo do estado assinou a ordem de serviço para macro e microdrenagem na Cidade Baixa. A primeira etapa inclui intervenções nas ruas Princesa Isabel, Boa Vista, Mal. Teixeira Lott e Jardim Castro Alves, onde houve o acidente. A conclusão está prevista para setembro de 2025.

A região ainda tem tampas folgadas que balançam a medida que alguém caminha e o odor é forte mesmo com o canal coberto. O morador e líder comunitário Silvio José Lima, 53 anos, contou que começou a fazer as denúncias em maio. "Já tivemos outros acidentes por conta dessas placas. Os vizinhos me cobram, eu levo a demanda e recebo como resposta a promessa de que vão resolver", contou.

Procurada, a Conder disse "lamentar profundamente o acidente ocorrido no canal Bate Estaca" e que "se solidariza com as vítimas da queda e seus familiares. Informa também que acompanhou o atendimento médico e segue monitorando a recuperação dos três adolescentes. A empresa contratada para execução da obra assumiu os custos do tratamento, vai prestar auxílio psicológico e repor os pertences que tenham sido perdidos no acidente".