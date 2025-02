SEGURANÇA

Quatro investigados morrem e 15 são presos em operação contra homicídios e tráfico em Salvador

Ação foi deflagrada em Pau da Lima, Vila Canária, Vale dos Lagos e Castelo Branco

A manhã desta quarta-feira (19), em Salvador, se iniciou com uma operação deflagrada pela Polícia Civil contra homicídios e tráfico de drogas. A ação, que é realizada através do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), alcançou 19 pessoas. Sete mandados foram cumpridos no sistema prisional e 12 suspeitos foram alcançados nos bairros de Pau da Lima, Vila Canária, Vale dos Lagos e Castelo Branco. >