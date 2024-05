SALVADOR VAI DE BIKE

Quatro novas unidades do Projeto Bike Comunidade são inauguradas em Salvador

Unidades ficam nos bairros de Cassange, Jardim Campo Verde, Coração de Maria e Nova Esperança

Da Redação

Publicado em 30 de maio de 2024 às 10:05

Prefeitura lança Projeto Bike Comunidade em Cassange, Jardim Campo Verde, Coração de Maria e Nova Esperança Crédito: Divulgação/Ascom Saltur

Quatro novas unidades do Projeto Bike Comunidade foram inauguradas pela Prefeitura, por meio do Movimento Salvador Vai de Bike (MSVB), no Cassange, Jardim Campo Verde, Coração de Maria e Nova Esperança, na quarta-feira (29). O evento de inauguração aconteceu na Praça Parque Sítio das Palmeiras, em Cassange, com direito a música, diversão infantil, oficinas, palestra, entre outras atividades.

A inauguração contou com a participação do presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington. “Nesse momento, teremos 12 unidades do projeto, criado no segundo semestre de 2020. A nossa ideia era contribuir com a retomada da economia da cidade, em meio a pandemia, estimulando o uso da bicicleta como instrumento de geração de renda durante aquele período. Mas o Bike Comunidade extrapolou o objetivo inicial e hoje é um grande orgulho, fazendo a diferença em todas as comunidades em que está presente”, destaca Edington.

Inauguração contou com a participação do presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington (a direita) Crédito: Divulgação/Ascom Saltur

Em parceria com o Instituto João Carlos Paes Mendonça (IJCPM), a ação conta com cadastros de currículos no banco de dados do Instituto. Além disso, jovens entre 15 e 30 anos puderam se inscrever para oficinas de Liderança Feminina, Libras, Fotografia e Grafite, com aulas ministradas no Salvador Norte Shopping, gratuitamente. Ainda em parceria com o instituto, no evento foi possível fazer penteados afros com Marília Aragão e houve também doações de mudas de plantas.

Massagistas, oficinas de esporte e recreação, além de espaço com cama elástica, basquete, golzinho, totó, dominó, dama, pintura de papel e circuito de minibikes integraram o conjunto de ações que fazem parte do lançamento das novas unidades do Bike Comunidade. Para aqueles que usam a bike como meio de transporte, houve um momento especial: um curso de manutenção básica de bicicleta. Ministrado pelo cicloativista Daniel Bagdeve, o curso tem objetivo de mostrar quais as ferramentas básicas e os processos necessários para manter as bicicletas sempre em bom estado de uso.

Quatro novas unidades do Projeto Bike Comunidade foram inauguradas Crédito: Divulgação/Ascom Saltur

O projeto Bike Comunidade é uma ação pioneira no Brasil e tem por objetivo contribuir com a economia, a mobilidade e a acessibilidade das comunidades por meio da bicicleta, tendo o meio de transporte como modo diferenciado para conectar bairros, destinos e pessoas da cidade. A ação de lançamento das novas quatro unidades conta também com a parceria do Salvador Norte Shopping, da Guarda Civil Municipal, da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), da Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer (Sempre) e da Saltur.

