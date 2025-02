VIOLÊNCIA

Quatro pessoas ficam feridas em festa dentro de um condomínio de Feira de Santana

Homem chegou atirando no espaço de eventos do local; idosa e criança estão entre as vítimas

Priscila Natividade

Publicado em 16 de fevereiro de 2025 às 19:59

Feira de Santana Crédito: Divulgação

Quatro pessoas ficaram feridas em uma festa dentro de um condomínio localizado em Feira de Santana. Segundo informações da Polícia Civil, a comemoração acontecia no espaço de eventos do condomínio, que não teve o nome nem o bairro revelado. >

A ocorrência foi registrada neste domingo (16). Ao G1 Feira de Santana e a TV Subaé, a polícia informou ainda que as vítimas foram levadas para a unidade de saúde. Uma idosa, duas mulheres e uma criança estão entre os baleados. Testemunhas disseram que um homem chegou ao local perguntando por alguém e foi embora logo em seguida. No entanto, ao retornar acompanhado de outra pessoa, atirou várias vezes e fugiu do local da festa. >