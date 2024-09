FACÇÃO PAULISTA

Quatro suspeitos de integrar quadrilha de roubo a bancos e carros-fortes são mortos em Barra do Jacuípe

Integrantes de facção paulista planejavam atacar dois carros-fortes na região da cidade de Governador Mangabeira e uma agência bancária no município de Santa Bárbara

Quatro integrantes de uma facção paulista que planejava atacar instituições financeiras e carros-fortes na Bahia foram mortos na noite desta sexta-feira (20) durante uma operação policial em Bara do Jacuípe, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

O grupo planejava atacar dois carros-fortes na região da cidade de Governador Mangabeira e uma agência bancária no município de Santa Bárbara.

Policiais federais e estaduais conseguiram interceptar o plano durante um trabalho de inteligência no combate ao tráfico de drogas e armas na Bahia.

A Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) informou através de nota que equipes táticas chegaram ao imóvel e, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram recebidas por disparos de armas de fogo. Houve um intenso tiroteio.

Três integrantes do grupo criminoso foram atingidos durante a troca de tiros. Eles chegaram a ser socorridos, mas não resistiram.

O trio respondia por diversos roubos a instituições financeiras nos estados do Piauí e Maranhão. Um deles já tinha passagem por tentativa de homicídio contra um delegado de polícia no Piauí.

Com os criminosos, foram apreendidos um fuzil, duas pistolas, carregadores, explosivos e artefatos utilizados por assaltantes para furar pneus, conhecidos como miguelitos.

Um quarto integrante da quadrilha, que conseguiu escapar do cerco, foi encontrado durante buscas na região. As equipes da Ficco Bahia, PF e PM, trocam tiros com o suspeito em um veículo roubado.