CRIME

Quem é o líder religioso preso por estuprar criança que frequentava terreiro em Salvador

Pai Pity, como é conhecido, foi denunciado pelo crime em 2015

Maysa Polcri

Publicado em 25 de março de 2026 às 14:45

Pai de santo é preso por estuprar criança que frequentava terreiro em Salvador Crédito: Reprodução / Redes sociais

Joildo Gonzaga da Silva, de 60 anos, conhecido como Pai Pity, foi preso na terça-feira (24), após a condenação com trânsito em julgado (sem possibibilidade de recurso) do crime de estupro contra um menino de 10 anos. O crime foi denunciado em 2015, e o pai de santo foi condenado a nove anos e quatro meses de prisão.

O homem foi preso no terreiro Ilê Axé Opô Egunitá, localizado no bairro de São Cristóvão, em Salvador. A vítima, que tinha 10 anos na época do crime, morou durante cinco meses no terreiro onde Joildo foi pai de santo. O caso foi denunciado pela mãe do garoto, que saía para trabalhar durante o dia e deixava a criança sob os cuidados do agressor. A vítima prestou depoimento e confirmou o crime.

Segundo a Polícia Civil, as investigações indicam que Joildo Gonzaga assistia a filmes pornográficos com a vítima quando o estupro foi cometido. Laudos periciais da época confirmaram a agressão sexual.



O líder religioso foi localizado pela equipe da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), unidade pertencente ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), em trabalho conjunto com a Coordenação de Inteligência do Departamento de Polícia Técnica (DPT).