Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem é o líder religioso preso por estuprar criança que frequentava terreiro em Salvador

Pai Pity, como é conhecido, foi denunciado pelo crime em 2015

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 25 de março de 2026 às 14:45

Pai de santo é preso por estuprar criança que frequentava terreiro em Salvador
Pai de santo é preso por estuprar criança que frequentava terreiro em Salvador Crédito: Reprodução / Redes sociais

Joildo Gonzaga da Silva, de 60 anos, conhecido como Pai Pity, foi preso na terça-feira (24), após a condenação com trânsito em julgado (sem possibibilidade de recurso) do crime de estupro contra um menino de 10 anos. O crime foi denunciado em 2015, e o pai de santo foi condenado a nove anos e quatro meses de prisão. 

O homem foi preso no terreiro Ilê Axé Opô Egunitá, localizado no bairro de São Cristóvão, em Salvador. A vítima, que tinha 10 anos na época do crime, morou durante cinco meses no terreiro onde Joildo foi pai de santo. O caso foi denunciado pela mãe do garoto, que saía para trabalhar durante o dia e deixava a criança sob os cuidados do agressor. A vítima prestou depoimento e confirmou o crime. 

Segundo a Polícia Civil, as investigações indicam que Joildo Gonzaga assistia a filmes pornográficos com a vítima quando o estupro foi cometido. Laudos periciais da época confirmaram a agressão sexual. 

O líder religioso foi localizado pela equipe da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), unidade pertencente ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), em trabalho conjunto com a Coordenação de Inteligência do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Ele foi submetido aos exames de praxe e segue custodiado na sede da Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), à disposição da Justiça, para cumprir a pena no sistema penitenciário.

Mais recentes

Imagem - Caso Sara Freitas: júri popular dos três acusados pelo assassinato da cantora gospel já dura quase 30 horas

Caso Sara Freitas: júri popular dos três acusados pelo assassinato da cantora gospel já dura quase 30 horas
Imagem - Salvador é a cidade mais negra fora da África? Veja mitos e verdades sobre a capital baiana

Salvador é a cidade mais negra fora da África? Veja mitos e verdades sobre a capital baiana
Imagem - Duas pessoas são presas suspeitas de envolvimento na morte de jovem mineiro na Ilha de Itaparica

Duas pessoas são presas suspeitas de envolvimento na morte de jovem mineiro na Ilha de Itaparica

MAIS LIDAS

Imagem - Mulher acusada de cortar órgão genital e matar companheiro após flagrá-lo em cima da filha dela de 11 anos é absolvida
01

Mulher acusada de cortar órgão genital e matar companheiro após flagrá-lo em cima da filha dela de 11 anos é absolvida

Imagem - ‘Que cheiro é esse?’: o que explica o odor incomum em Salvador nesta quarta-feira (25)
02

‘Que cheiro é esse?’: o que explica o odor incomum em Salvador nesta quarta-feira (25)

Imagem - Pai de santo é preso por estuprar criança que frequentava terreiro em Salvador
03

Pai de santo é preso por estuprar criança que frequentava terreiro em Salvador

Imagem - Aprovada em 1º lugar é suspeita de pagar esquema para passar em concurso, diz PF
04

Aprovada em 1º lugar é suspeita de pagar esquema para passar em concurso, diz PF