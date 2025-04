INSCRIÇÕES ABERTAS

Quer estudar Medicina? Veja como participar de programa que oferece bolsas para o curso

Além de bolsas integrais, o programa oferece o suporte necessário aos estudantes até a formatura

Para participar, é necessário estar regularmente inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal, além de ter cursado o ensino médio completo em uma instituição brasileira de ensino público. Além disso, os candidatos devem ter realizado o ENEM de 2022 a 2024. Após corresponderem aos critérios, eles passarão pelo mesmo processo seletivo tradicional da Bahiana, com o diferencial de estarem sendo avaliados com base em seu próprio histórico e perfil. Apesar de realizarem as mesmas provas dos demais candidatos, os resultados serão processados especificamente para o Medi+.>

O programa oferece duas bolsas integrais por semestre, ou seja, 100% do valor do curso com os recursos da FME, durante toda a formação dos candidatos aprovados no processo seletivo. Esta é a 5ª edição de seleção do programa que já atende 8 jovens. Além de beneficiar os estudantes, o programa enriquece a experiência educacional de professores, colaboradores e demais alunos e contribui para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Nesse sentido, as duas instituições reafirmam, juntas, o seu compromisso com a evolução do ensino médico, valorizando a diversidade, a inclusão e o acesso à educação de qualidade.>