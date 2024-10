EX É SUSPEITO

Recepcionista é encontrada morta dentro de casa após dois dias desaparecida

Camila Sampaio Rodrigues abrigava o ex companheiro, que estava desempregado, dentro de casa; ele é o principal suspeito

O corpo da recepcionista Camila Sampaio Rodrigues, de 32 anos, foi localizado na tarde desta terça-feira (22) dentro da própria casa, na rua Dois de Fevereiro, no bairro de Cidade Nova, em Salvador. O principal suspeito é o ex-companheiro da vítima que estava abrigado na casa por estar desempregado, segundo familiares.

Camila estava desaparecida desde o último domingo (20), quando chegou de uma viagem feita para Boipeba. Desde então, a família não conseguiu contato com a recepcionista. Ela trabalhava em uma clínica em Salvador e não apareceu para trabalhar. Preocupados, parentes foram até a casa dela, onde acharam o corpo da jovem após arrastar uma cama.

Ainda de acordo com a TV Bahia, familiares contaram que Camila não estava mais se relacionando com o ex, mas abrigou o homem em casa por ele estar desempregado. Ele ainda não foi localizado.