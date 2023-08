Reforma tributária será tema de seminário na Assembleia Legislativa da Bahia

A Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA) realiza um seminário sobre a reforma tributária no dia 14 de setembro, a partir das 9h. O evento, que é aberto ao público, terá apoio do Instituto dos Auditores Fiscais do Estado da Bahia (IAF-BA).



A abertura será feita pelo presidente da Casa, o deputado Adolpho Menezes. Depois, serão realizados quatro painéis, sendo o primeiro reservado para a participação de senadores, deputados federais e estaduais, do secretário da Fazenda, Manoel Vitório, e do presidente da Associação Nacional das Associações de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite), Rodrigo Spada. A mediação do seminário será feita pelo deputado Vitor Bonfim, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Controle da AL-BA.