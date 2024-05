PROGRAMA

Reparação: 100 terreiros serão restaurados até o final do ano

Representantes de terreiros de candomblé e de comunidades negras se reuniram na manhã desta quinta-feira (9) para assistir ao lançamento do programa Casa Odara, que vai oferecer melhorias na infraestrutura física de terreiros de religiões de matriz africana. Na cerimônia, realizada no Espaço Cultural da Barroquinha, no Centro, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) também assinou um decreto para promover a regularização fundiária dos templos religiosos.