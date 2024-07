NOVIDADE

Revista com foco no Corredor da Vitória e região é lançada em Salvador

Edição de lançamento traz guia para café da manhã e dicas com o morador Daniel Cady

Da Redação

Publicado em 31 de julho de 2024 às 17:10

Revista foi lançada em evento esta semana Crédito: Carol Bassuma

A revista Viver Vitória, com foco no Corredor da Vitória e seu entorno, foi lançada em Salvador, na terça-feira (30), em um evento para 150 convidados no Fera Palace Hotel. A publicação é uma parceria entre a editora DueContent, que tem 15 anos de mercado, e a Enashopp.

“Esse projeto nasceu há mais de um ano, com o desejo de falar sobre arte, cultura e trazer essa região que é tão rica e tem um contexto histórico muito intenso”, diz Yêda Nunes, responsável pela ideia ao lado de Leandro Maia e Luzia Novis.

A escolha do local que recebeu o lançamento é significativa - o Fera fica em um prédio histórico e icônico da capital baiana, que serviu para impulsionar o renascimento da Rua Chile, a primeira rua do Brasil. Além disso, o Fera Palace está celebrando 90 anos.

O evento contou com gastronomia assinada pelos chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, do Grupo Origem, com direito a apresentação da banda RestJate Blues. Além disso, os convidados também puderam apreciar a publicação, sob a curadoria do historiador Rafael Dantas, que destacou aspectos notáveis da região.

Primeira edição

Na edição de lançamento, a publicação traz na capa a reportagem Corredor de Histórias, com uma jornada onde a arte e a cultura se encontram. Os leitores vão conferir uma reportagem exclusiva sobre a história do Fera Palace, um dos hotéis mais emblemáticos de Salvador, e outra sobre a obra Abrace do renomado artista plástico baiano Bel Borba.