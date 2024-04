OBRAS

Revitalização da Praça da Aclamação é autorizada pela prefeitura

A ordem de serviço para a revitalização da Praça da Aclamação, no Campo Grande, foi assinada pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil) nesta terça-feira (23). As obras, que já foram iniciadas, receberam investimento de R$ 2 milhões, e as intervenções vão se estender por mais de 5 mil metros quadrados.