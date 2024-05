DESENTENDIMENTO

Homem é preso por assassinar irmão no interior da Bahia

Um homem foi preso suspeito de matar o próprio irmão em Muritiba, no interior da Bahia. Investigadores da Delegacia Territorial (DT) da cidade cumpriram o mandado de prisão preventiva nesta quinta-feira (2).

O crime ocorreu no último dia 20, no bairro Santana, após um desentendimento entre os irmãos. João Batista Carvalho das Neves foi ferido com golpes de canivete. A companheira dele presenciou toda a ação e, ao tentar impedir a agressão, também foi lesionada nas mãos.