CEARÁ

Homem é preso após atear fogo em suspeito que teria matado irmão há mais de 30 anos

Um homem de 55 anos foi preso nessa quarta-feira, 17, suspeito de tentativa de homicídio. Ele teria ateado fogo em um outro homem, de 57 anos, no município de Cascavel, localizado na Região Metropolitana de Fortaleza. O crime ocorreu no dia 6 de abril e foi registrado por câmeras de segurança.

No vídeo, é possível ver o momento em que o homem, de camisa vermelha, se aproxima da vítima por trás e joga um líquido inflamável, ateando fogo logo em seguida. Pessoas que estavam no local tentaram ajudar a vítima e apagar as chamas. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o crime estaria relacionado à vingança.