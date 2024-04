SALVADOR

Vídeo flagra dois homens colocando fogo em carro dentro de loja no Barbalho

Dois homens foram flagrados ateando fogo a um carro que estava estacionado em uma loja no Barbalho, em Salvador, na madrugada do domingo (31). O caso foi registrado como incêndio criminoso e é investigado pela Polícia Civil. Os suspeitos são procurados.

As imagens registraram a dupla se aproximando da loja, na Rua dos Perdões. Pelo lado de fora, eles jogam uma substância no veículo e logo em seguida ateiam fogo nele. Vizinhos conseguiram conter as chamas antes que se espalhasse por outros carros.