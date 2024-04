EM CHAMAS

Fogos de artifícios caem em área da piscina e causam incêndio em casa no interior da Bahia

A área externa de uma casa no centro de Prado, no sul do estado, pegou fogo após fogos de artifícios caírem em um quiosque na área da piscina da residência na noite de segunda-feira (1º). Ninguém se feriu. As informações foram confirmadas pela prefeitura do município.