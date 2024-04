SUL DO ESTADO

Incêndio em estoque de material de piscinas é debelado em Itamaraju

Duas guarnições do 18° Batalhão de Bombeiros Militar (BBM) em Teixeira de Freitas, no sul do estado, colocaram fim em um incêndio em estrutura de estoque de bombonas de dicloro granulado, utilizado normalmente em piscinas. A ocorrência aconteceu nesta segunda-feira (1º) no bairro Cristo Redentor, em Itamaraju.