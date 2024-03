PERNAMBUCO

Defesa Civil e Corpo de Bombeiros vistoriam prédio em costrução atingido por incêndio em Recife

Secretário da SDS afirmou que "não há risco da estrutura do prédio colapsar"

Rede Nordeste, JC

Publicado em 29 de março de 2024 às 10:29

Incêndio atingiu prédio em construção Crédito: Michael Carvalho / TV Jornal

As equipes técnicas do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), da Defesa Civil do Recife, e da construtora Carrilho, estão realizando uma vistoria no prédio em construção que foi atingido por um incêndio de grandes proporções, na noite dessa quinta-feira (28). O empreendimento de 28 andares está localizada no cruzamento da rua Real da Torre com a rua Padre Anchieta, no bairro da Torre, Zona Norte da capital.

O secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho, informou que um curto-circuito pode ter sido a causa do incêndio. "Pelo que nós soubemos, o fogo começou no último ou no penúltimo andar, possivelmente pode ter sido um curto-circuito e veio para a parte de baixo, porque o incêndio que se iniciou lá começou a desprender materiais, como nós vimos", afrmou Carvalho, que esteve no local durante a ocorrência.

Ainda segundo o secretário, o entendimento obtido junto ao engenheiro responsável pela obra, é de que não risco da estrutura do prédio colapsar. A Carrilho inclusive, divulgou por meio de nota, que o empreendimento possui seguro e que "nenhum cliente será prejudicado".

Local segue interditado

As ruas próximas à obra estão interdidatas e os agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) estão fazendo a orientação do tráfego na áerea - ainda não há previsão de quando as vias serão liberadas. Por nota, a Neoenergia informou que aguarda a liberação do Corpo de Bombeiros para religar os circuitos interrompidos na região e que as equipes da distribuidora permanencem na localidade para auxiliar nos trabalhos necessários.

Em entrevista a TV Jornal, o capitão do CBMPE, Freitas do Júnior, afirmou que o incêndio está totalmente controlado, mas ainda foi possível observar nesta manhã o surgimento de pequenos focos com fogo. "O Corpo de Bombeiros só vai realmente deixar o local dessa ocorrência quando o incêndio estiver totalmente extinto. Enquanto esses poucos focos persistirem, o Corpo de Bombeiros estará aqui para combater essas chamas e dar uma segurança a sociedade", declarou o capitão.

O secretário executivo de Defesa Civil do Recife, coronel Cássio Sinomar, explicou que as equipes técnicas estão fazendo um trabalho minucioso para avaliar toda a estrutura e identificar quais são os riscos em potencial.