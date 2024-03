FOGO

Mãe e filho de 22 anos morrem em incêndio de casa no interior da Bahia

Segundo o Corpo de Bombeiros, o imóvel fica na Rua Petrimetral, no bairro Perpétuo Socorro, e começou a pegar fogo por volta das 2h30. Uma equipe do 15º Batalhão de Bombeiros Militar foi até o local para tentar conter as chamas e salvar os dois moradores que não tinham conseguido da casa, mas não conseguiu evitar as mortes.