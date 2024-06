INTERIOR

Revólver é apreendido pela PM em Mata de São João

De acordo com a Polícia Militar, os policiais realizavam ronda na região quando avistaram um veículo. Ao perceber a presença policial, o condutor tentou fugir e foi interceptado. Durante a abordagem, foram encontrados no interior do carro um revólver calibre 38, seis munições e uma faca.