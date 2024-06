SÃO JOÃO

Doze mil fogos irregulares são apreendidos em Senhor do Bonfim

Doze mil fogos de artifícios artesanais irregulares foram apreendidos em estabelecimentos comerciais de Senhor do Bonfim, no norte do estado, na noite de sábado (22). Os produtos foram localizados durante uma ação da Polícia Civil, com o apoio do 6º Batalhão de Polícia Militar.