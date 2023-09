'Robô dinossauro gigante' intriga motoristas na Paralela; entenda o que é

Crédito: Divulgação/Tempo Propaganda

Cenários de terror são propícios para o nascimento de criaturas ameaçadoras e grotescas, e isso talvez explique o surgimento de um "monstro" que, desde o último dia 5 de setembro, ocupa um canteiro da Av. Paralela, em Salvador, direção Aeroporto, antes do viaduto do CAB. Ele é resultado dos números alarmantes de mortes no trânsito na Bahia, tão inquietantes que provocaram a sua concepção pela agência Tempo Propaganda para a campanha do Detran/Governo da Bahia pela Semana Nacional do Trânsito, comemorada de 18 a 25 de setembro.

Com seis metros e produzida com peças de veículos batidos, a criatura chama atenção dos motoristas."Não provoque mortes, não cause dor, não seja um monstro no trânsito, escolha a vida" é a mensagem que fica no outdoor ao lado da escultura.

“Para nós, foi uma grande oportunidade de usar a criatividade para uma campanha de utilidade pública, pelo bem coletivo. Concebemos um gigante monstruoso para chamar a atenção e provocar reflexão sobre uma realidade que também é assustadora”, comenta Alesandro Colonnezi, diretor de criação da Tempo Propaganda.

Além de ocupar uma das vias urbanas mais movimentadas da capital baiana – onde fica até o mês de novembro -, o monstro do trânsito também apareceu em outdoors, panfletos, filmes e mobiliário urbano no primeiro semestre, pela passagem do Detran-BA pelo Maio Amarelo, campanha nacional de conscientização sobre acidentes no trânsito.

“O monstro nasceu de uma ideia para a campanha Maio Amarelo, refinamos a ilustração 3D com o artista Ary Falcão e, após três meses no galpão do artista Sílvio Roberto Andrade, ele se materializou numa escultura de seis metros, sendo boa parte das peças oriundas de acidentes no trânsito”, conta Fábio Kátia Flávia, diretor de arte da campanha.