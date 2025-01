MANIFESTAÇÃO

Rodoviários da extinta CSN fazem protesto na Avenida Paralela

Trânsito já sofre com impactos

Carol Neves

Publicado em 28 de janeiro de 2025 às 08:36

Protesto acontece nesta manhã Crédito: Reprodução

Na manhã desta terça-feira (28), ex-funcionários do extinto Consórcio Salvador Norte (CSN), que atuava no transporte público da capital baiana, fazem um protesto na Avenida Paralela. O grupo cobra o pagamento de direitos trabalhistas após o fim do contrato entre a CSN e a Prefeitura de Salvador. >

A manifestação teve início logo cedo, próximo à entrada do bairro de Pernambués, com os trabalhadores caminhando em direção à Estação Rodoviária. O protesto causou lentidão no trânsito.>

No último dia 21, os trabalhadores fizeram um ato na Praça Municipal também cobrando a resolução do impasse. Eles cobram pressa no processo de venda de um terreno localizado em Pirajá, que pertence à antiga empresa.>

Reivindicações>

Além das pendências trabalhistas, os rodoviários também exigem sua integração às empresas responsáveis pelo transporte público na cidade. Embora parte dos ex-funcionários tenha sido absorvida pelos consórcios OTTrans e Plataforma após o término da operação da CSN, outros ainda não foram contratados nem receberam os pagamentos devidos.>