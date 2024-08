REQUALIFICAÇÃO

Rua em Pau da Lima ganha nova estrutura para feirantes

Os serviços contaram com investimento de R$ 3,3 milhões e foram executados pela pasta, com apoio da Superintendência de Obras Públicas (Sucop) e Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), responsável por elaborar o projeto. A iniciativa também abrangeu implantação de sarjetas para facilitar escoamento das chuvas à rede de drenagem e reforço na sinalização de tráfego.

A nova Feirinha de Pau da Lima, situada no cruzamento das ruas Jayme Vieira Lima e Pastor José Guilherme de Moraes, tem capacidade para abrigar mais de 10 barracas. A estrutura foi construída pela Secretaria de Ordem Pública (Semop) e conta com 90 m² de cobertura termoacústica, além de iluminação em LED.

Titular da Semop, Alexandre Tinôco falou do compromisso em melhorar as condições de trabalho dos comerciantes e promover o desenvolvimento econômico da cidade. “Os ambulantes de Pau da Lima passam a ter um espaço adequado para vender seus produtos. É um investimento que traz, na prática, mais dignidade a esses trabalhadores e melhora a experiência de compra de quem vive no entorno”, disse.

Um dos feirantes beneficiados com a iniciativa, Galdi de Jesus, 47 anos, acredita num incremento de vendas após a construção da nova estrutura. “Aqui era uma imundície, jogavam lixo no passeio, tinha rato. Agora está tudo limpinho e agradável, fora que não preciso mais trazer sombreiro para proteger a mercadoria do sol e da chuva. Um comércio como esse, estruturado, com certeza atrairá mais gente”, celebrou.