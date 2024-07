POLÍTICA

Rui Costa já defendeu taxar ricos nas universidades; proposta é estudada pelo governo Lula

“Há décadas o nosso campo defende a ideia óbvia de que qualquer cobrança de mensalidade é abrir as portas para o Cavalo de Tróia da privatização entrar. Manobras para reduzir as verbas do Fundeb num dos países que menos paga aos professores é criminoso. Governo que, tenho certeza, nem sonha com essas medidas, deveria negar imediatamente as especulações da Folha”, escreveu a comunista.