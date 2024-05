POLÍTICA

Rui Costa tem 41% de desaprovação e apenas 19% de aprovação, afirma pesquisa Atlas

Ministro da Casa Civil foi o único baiano entre os 17 líderes políticos do País avaliados

O levantamento revela que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), e o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD) são os parlamentares com as piores avaliações sob a visão dos cidadãos.