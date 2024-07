VOLTA AO NORMAL?

Saiba como deve ficar o calendário acadêmico da Ufba em 2025

Previsão é que ano letivo de 2024, que termina em fevereiro como efeito da greve, não impacte o calendário

Larissa Almeida

Publicado em 5 de julho de 2024 às 05:20

Fachada da Ufba Crédito: Marina Silva

Depois da greve dos professores que gerou suspensão das aulas por aproximadamente três meses, a Universidade Federal da Bahia (Ufba) divulgou as novas datas do calendário acadêmico do ano letivo de 2024, que só terá fim em fevereiro de 2025. Apesar disso, o calendário do ano letivo em 2025 não deverá ter impacto, segundo o Reitor da universidade Paulo Miguez.

“Os impactos devem ser os mais positivos, cumprindo o calendário acadêmico conforme determina a lei, sem comprometer o ano seguinte, 2025, que deverá ter semestres típicos”, declarou.

Ainda sem data definida para seu início, o calendário de 2025 só pode começar pelo menos 40 dias depois do fim do ano letivo de 2024, que tem fim no dia 6 de fevereiro. “A Ufba optou pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e ainda realiza outros processos seletivos próprios. [...] Para isso, seriam necessários entre 40 e 50 dias para dar conta de tudo de acordo com as exigências legais. Acrescenta-se a isso toda a parte administrativa para os estudantes ativos, veteranos e veteranas, inscrevam-se em disciplinas e componentes curriculares a cada semestre”, aponta Karina Mezes, Superintendente de Administração Acadêmica da Ufba (Supac/Ufba).

“Temos perspectiva de reduzir um pouco esses prazos, mas ainda assegurando o tempo das merecidas férias da comunidade universitária, no tempo certo”, completou.

Entre os docentes, o consenso é de que não haverá impactos no calendário do próximo ano. “Do ponto de vista do calendário, devemos iniciar o ano de 2025 com todas as atividades respostas, então não teremos nenhum impacto no que diz respeito à área organizacional”, pontua Lawrence Estivalet, professor do curso de Direito da Ufba.