TEMPORADA NA BAHIA

Saiba como participar da plateia do programa Sem Censura em Salvador

Transmissão acontece entre os dias 20 e 31 desse mês

Apresentada por Cissa Guimarães, a atração vai ser transmitida ao vivo entre os dias 20 e 31 deste mês, no Cineteatro 2 de Julho, na Federação.

Os convites são gratuitos e para ter acesso a eles, basta acessar o site do programa ou o link no perfil do Instagram da TV Brasil.