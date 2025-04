SAÚDE

Saiba onde encontrar cuidados paliativos de graça em Salvador

Diversos hospitais em Salvador têm equipes que fazem esse tipo de atendimento

Yan Inácio

Publicado em 17 de abril de 2025 às 06:15

Prática ajuda a aliviar o sofrimento para garantir a melhor qualidade de vida Crédito: Reprodução/Freepik

Os cuidados paliativos têm foco no alívio da dor, no controle de sintomas e no apoio emocional a pessoas que enfrentam doenças graves, crônicas ou em finitude. De acordo com o Ministério da Saúde, pelo menos 625 mil pacientes precisam desse tipo de atendimento no Brasil. >

Além do primeiro hospital público dedicado exclusivamente aos cuidados paliativos, Salvador também tem diversos hospitais que contam com equipes desse tipo de atendimento vinculadas ao Núcleo de Cuidados Paliativos da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (SESAB).>

Hospital Estadual Mont Serrat (HMS)>

Única unidade pública exclusiva para cuidados paliativos no Brasil, com capacidade para 2 mil atendimentos/mês. Oferece: terapia da dor, apoio ao luto, interconsultas em 10 especialidades e atendimento domiciliar>

Endereço: R. Rio São Francisco - Monte Serrat>

Telefone: 71 3310-1100>

Centro Estadual de Oncologia - Cican>

Unidade especializada no tratamento oncológico, oferecendo atendimento multidisciplinar com psicologia, enfermagem, serviço social, fisioterapia, odontologia e nutrição. Realiza exames diagnósticos como tomografia, mamografia e ultrassom (este último exclusivo para pacientes da unidade). Possui hospital-dia para quimioterapia e realiza cirurgias oncológicas de pequeno e médio porte.>

Endereço: Av. Vasco da Gama, s/nº, Brotas>

Telefone: 0800 285 0006 | (71) 3277-6800>

Hospital Ana Nery>

Hospital-escola referência em alta complexidade, destacando-se em cardiologia, nefrologia e cirurgia vascular. Administrado em parceria entre SESAB e UFBA através da FAPEX, atende casos complexos com equipe multiprofissional.>

Endereço: R. Saldanha Marinho, s/n - Caixa d'Água>

Telefone: (71) 3117-1800>

Hospital Estadual da Mulher - Maria Luzia>

Maior centro especializado em saúde feminina do Norte-Nordeste, com 136 leitos (incluindo 10 UTIs). Oferece serviços como reprodução assistida, oncologia ginecológica, cirurgia plástica reparadora pós-câncer e centro diagnóstico completo (tomógrafo, mamógrafo, ultrassom).>

Endereço: Rua Barão de Cotegipe, 1153 - Roma>

Telefone: 0800 071 4000>

Hospital Geral do Estado (HGE)>

Principal hospital de trauma da Bahia, com complexo HGE 1 e 2 atendendo urgências/emergências 24h. Especializado em neurocirurgia, queimados, cirurgia de coluna e UTI. Possui centro de queimados e sala de transplantes.>

Endereço: Av. Vasco da Gama, s/n - Brotas>

Telefone: (71) 3117-5876>

Hospital Martagão Gesteira>

Referência pediátrica filantrópica com 226 leitos e 27 especialidades, incluindo oncologia infantil, cardiopediatria e neurocirurgia pediátrica. Realiza 500 mil atendimentos anuais pelo SUS.>

Endereço: R. José Duarte, 114 - Tororó>

Telefone: (71) 3032-3773>

Hospital Ortopédico do Estado (HOE)>

Administrado em parceria com o Hospital Albert Einstein, especializado em ortopedia e traumatologia. Oferece desde atendimento ambulatorial até cirurgias complexas, com regulação 100% pelo SUS.>

Endereço: R. Silveira Martins, 355 - Cabula>

Telefone: (71) 3717-1231>

Hospital Professor Carvalho Luz>

Atende principalmente pacientes crônicos e pós-operatórios, com 84 leitos e centro cirúrgico para procedimentos reparadores. Recebe casos encaminhados do HGE.>

Endereço: Praça Conselheiro Almeida Couto, 512 - Nazaré>

Telefone: (71) 3326-3211>

Hospital Santo Antônio (OSID)>

Referência em assistência social à saúde, com 373 leitos e atendimento em 17 especialidades. Mantém enfermaria para pacientes crônicos e centro cirúrgico de média complexidade.>

Endereço: Av. Dendezeiros do Bonfim, 161 - Bonfim>

Telefone: (71) 3310-1335>

Hospital Universitário Professor Edgard Santos (HUPES/UFBA)>

Vinculado à Rede Ebserh/MEC, combina atendimento SUS com ensino e pesquisa médica. Atende todas as especialidades básicas.>

Endereço: R. Dr. Augusto Viana, s/n - Canela>

Telefone: (71) 3646-3400>

Instituto Couto Maia>

Maior hospital de doenças infectocontagiosas do Brasil, com 120 leitos (20 UTIs). Referência no tratamento de HIV, tuberculose e neuroinfecções. Possui CRIE (Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais).>

Endereço: Rua Coronel Azevedo, s/n - Cajazeiras II>

Telefone: (71) 3103-7150>

Instituto de Perinatologia da Bahia (IPERBA)>

Referência em saúde materno-infantil, oferecendo pré-natal de risco, assistência a vítimas de violência sexual (com IVG legal), e UTI neonatal. Credenciado como hospital-escola.>

Endereço: Rua Teixeira de Barros, 72 - Brotas>

Telefone: (71) 3103-9300>

Maternidade Albert Sabin>

Especializada em gestação de alto risco, com 88 leitos (incluindo UTI neonatal). Oferece métodos não farmacológicos para alívio da dor no parto humanizado.>

Endereço: Fazenda Grande II, s/n - Cajazeiras>

Telefone: (71) 3253-5350>

Maternidade Clerimério de Oliveira>

Primeira maternidade-escola do Brasil, pioneira em pesquisas obstétricas. Atende gestações de risco e mantém centro de reprodução humana.>

Endereço: R. do Limoeiro, 137 - Nazaré>

Telefone: (71) 3283-9269>

Maternidade Maria da Conceição de Jesus>

Oferece parto humanizado com acompanhante, aleitamento materno e cuidados com vítimas de violência sexual (incluindo IVG legal).>

Endereço: Av. Afrânio Peixoto, 1492 - Coutos>

Telefone: (71) 3307-8602>

Maternidade José Maria de Magalhães Neto>

Com 280 leitos, atende gestações de alto risco e neonatos egressos de UTI. Possui ambulatório para acompanhamento pós-natal.>

Endereço: R. Marquês de Maricá, s/n - Pau Miúdo>

Telefone: (71) 3111-9350>

Maternidade Tsylla Balbino>

Referência microrregional no parto humanizado, implementando métodos não farmacológicos para dor e garantindo direito ao acompanhante.>

Endereço: Ladeira Quintas dos Lázaros, s/n - Baixa de Quintas>