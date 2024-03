IMUNIZAÇÃO

Saiba onde se vacinar contra gripe e dengue neste sábado

*Trabalhador da saúde/ Professores do ensino básico e superior/ Profissionais das forças de segurança e salvamento/ Profissionais das Forças Armadas/ Caminhoneiros/ Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso/ Trabalhadores portuários: necessária apresentação de documento que comprove o exercício efetivo da profissão/função (exemplo: contracheque; contrato do serviço, carteira de trabalho, declaração emitida pelo empregador);

* Puérperas: serão consideradas aquelas no período até 45 dias após o parto. Deverão apresentar documento que comprove o puerpério (certidão de nascimento, cartão da gestante, documento do hospital onde ocorreu o parto, entre outros;

* Pessoas com deficiência permanente: serão considerados indivíduos com deficiência permanente aqueles que apresentem uma ou mais das seguintes limitações:

* Limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas; - os indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir mesmo com uso de aparelho auditivo;

* O indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar mesmo com uso de óculos;

* O indivíduos com alguma deficiência intelectual permanente que limite suas atividades habituais, tais como trabalhar, ir à escola, brincar etc.

Para o Grupo Prioritário - Pessoas com deficiência permanente: no ato da vacinação, considerar deficiência autodeclarada.

UBS Péricles Laranjeiras; USF Alto Do Cabrito; USF Boa Vista Do São Caetano; USF Capelinha; USF Boa Vista Do Lobato; USF San Martin; USF Lagoa Da Paixão; USF Bom Juá; USF Alto Do Peru; USF Antônio Lazarotto