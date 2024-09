REDE SOCIAL

Saiba os principais assuntos do X neste retorno parcial

Futebol, Katy Perry e a volta da rede foram os assuntos mais comentados pelos usuários

Gilberto Barbosa

Publicado em 18 de setembro de 2024 às 23:06

Usuários do X (ex-Twitter) tiveram uma surpresa na manhã dessa quarta-feira (18): o acesso à rede social estava liberado, mesmo com o bloqueio imposto pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, no último dia 30 de agosto. A volta movimentou os internautas, que aproveitaram para comentar os principais assuntos do dia.

Entre eles, o próprio retorno do X. Um levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo apontou que 200 mil postagens contavam com o termo ‘voltou’. Além disso, assuntos como “Twitter is Back” e “A liberdade cantou” ficaram entre os mais comentados durante o dia. Outros termos como “Multa” e “Cloudflare”, ligados aos eventos de quarta, também estavam nos assuntos do momento.

Katy Perry

A cantora inglesa chamou a atenção dos internautas após visitar os participantes do reality show ‘Estrela da Casa’, da TV Globo. Ela conheceu a casa, conversou com os participantes e dançou funk com a cantora MC Mayarah. A chegada ao Brasil, a recepção dos fãs e a expectativa do show da cantora no Rock in Rio, na próxima sexta-feira (20), também foram comentados pelos fãs da cantora.

A Fazenda 16

A baiana Raquel Brito figurou entre os assuntos mais comentados após dizer que não sabia o motivo de ter ido ao reality devido à exposição. A atual edição do programa conta com nomes que movimentaram a rede em 2024, como o personal trainer Gilson de Oliveira, apontado como affair de Gracyanne Barbosa.

Bluesky

A rede criada pelo fundador do Twitter, Jack Dorsey, hospedou boa parte dos usuários brasileiros enquanto o X esteve bloqueado. Com o possível retorno da rede social, há a expectativa de uma debandada em massa dos usuários, que compararam a situação com a rede social indiana Koo, que recebeu internautas do Brasil após a compra da rede por Elon Musk.

Uefa Champions League

A primeira rodada da competição europeia movimentou a rede no final da tarde dessa quarta. Dois jogos estiveram entre os mais comentados pelos torcedores: Manchester City x Inter e PSG x Girona.