EDUCAÇÃO

Saiba quais são os cursos ofertados por fundação que leva estudantes para Harvard e Yale

Criada em junho de 2023, a fundação Brazilian Youth Academy (BYA) oferece mentoria para estudantes de escolas públicas participarem de projetos acadêmicos fora do Brasil. Atualmente, a BYA oferece seis modalidades de mentorias para os alunos, que vão de cursos de línguas a orientações para cursos em universidades americanas, com a viagem e estadia custeadas pela empresa.

Os encontros acontecem no mês de janeiro, com duração de duas semanas. Neles, alunos de todos os níveis de ensino e de diferentes países do mundo interpretam diplomatas, congressistas e outras autoridades, debatendo os problemas dos países designados a cada um deles.

Para se inscrever, é importante acompanhar as redes sociais da BYA , onde são divulgados os editais dos processos seletivos. A abertura da seleção da mentoria para a MUN, em Harvard e Yale, está prevista para este mês de julho, ainda sem data divulgada. As aulas começam em agosto.

A fundação oferece mentoria acadêmica e auxílio financeiro para alunos que vão participar cursos de verão em universidades estrangeiras, com 25 vagas disponíveis, tanto para alunos que já foram aprovados, quanto para os que ainda estão tentando as seleções.

Segundo Dhena, o programa abrirá sua primeira turma para o público geral nos próximos meses, tendo contemplado apenas os mentorados do MUN até o momento. As aulas de verão duram entre 15 e 30 dias nas instituições estrangeira

Os cursos intensivos são voltados para alunos do ensino médio ou que já se formaram, com oferta de aulas de inglês e espanhol em parceria com o curso de idiomas Acbeu. Ao todo, 25 vagas são disponibilizadas para as aulas que duram cerca de 15 meses. O processo seletivo inicia nos próximos meses, mas ainda não há definição de data. Dhena conta que a BYA envia os livros didáticos para os estudantes.