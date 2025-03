LOJA E QUIOSQUE

Saiba quanto custa e o que é preciso para ter um ponto de comércio no metrô

CCR Metrô Bahia tem, em média, 120 pontos comerciais disponíveis para aluguel

Larissa Almeida

Publicado em 25 de março de 2025 às 05:30

O metrô de Salvador e Lauro de Freitas, além de oferecer o serviço de transporte que conecta algumas das áreas principais da cidade, é responsável por ser uma vitrine para negócios, considerando o alto fluxo de usuários que recebe. Segundo a CCR Metrô Bahia, 400 mil pessoas passam pelas 22 estações diariamente. Nesses espaços, é possível encontrar diversos empreendimentos, mas as possibilidades não estão esgotadas. Isso porque, ainda há, em média, 120 pontos comerciais para serem alugados, com valores mensais a partir de R$ 4 mil. >

Ao total, são 288 pontos comerciais espalhados nas estações ou terminais. Destas, pelo menos já estão ocupadas. Quem quer empreender e ter um local com visibilidade ainda pode tentar a oportunidade nos pontos remanescentes, que podem ser quiosques ou lojas. >

Os quiosques são espaços com dois a seis metros quadrados (2 m² a 6 m²), que têm valores de aluguel estimados entre R$ 4 mil e 7 mil, de acordo com o tamanho. As lojas, por sua vez, variam entre 15 m² e 300 m². O valor do aluguel é de R$ 300/m². Dessa forma, o aluguel de uma loja no metrô pode variar entre R$ 4,5 mil e R$ 90 mil. >

Carolina Avelar, coordenadora comercial da CCR Metrô Bahia, destaca que os malls – pequenos shoppings – construídos nas estações e terminais do metrô de Salvador e Lauro de Freitas, possibilitam a personalização de lojas. Desse modo, duas lojas de 15 m² podem formar, juntas, um estabelecimento de 30 m². Ela frisa a oportunidade que esse modelo de negócio gera. >

“O varejo dentro das estações de metrô é um movimento que tem crescido no Brasil e no mundo todo. Hoje, conseguimos entregar o que a maioria dos empreendedores busca, que é a visibilidade e fluxo de pessoas. Isso aumenta muito a possibilidade de vendas e o faturamento desses empresários. Conseguimos unir esses dois benefícios e trazer novas oportunidades de consumo para a nossa população, além de trazer a chance de resolver o dia a dia dentro do percurso que ela já faz atualmente”, diz Carolina. >

Requisitos

Para ter um ponto de comércio no metrô, o empreendedor precisa cumprir alguns requisitos, que envolvem a formalização profissional e informações sobre o comércio. “É importante que já tenha apresentação desse negócio, com informações sobre o que será vendido, a área que precisa para vender, o histórico da marca – caso já seja uma marca que já esteja operando – e projeção de faturamento. Nós queremos conhecer um pouquinho mais do que o empresário quer trazer para o metrô para então partir para as negociações”, afirma a coordenadora comercial da CCR Metrô Bahia. >

Ainda de acordo com Carolina Avelar, é importante que o empreendedor já tenha o cadastro de Pessoa Jurídica (PJ) ou cadastro como Microempreendedor Individual (MEI). Além disso, é necessária a apresentação de uma garantia, que pode ser caução, seguro fiança ou fiador. >

Perfil

No metrô de Salvador e Lauro de Freitas, o perfil dos negócios pode variar entre comércios de alimentação, tecnologia, moda e serviços. “Esse já é o perfil que existe hoje. Temos lojas de alimentação, marcas próprias da Bahia ou do setor de franquias, moda íntima, moda praia e moda fitness”, detalha Carolina. >

Entre todos os comércios, o que mais se destaca é aquele voltado para a venda de alimentos. “É o nosso queridinho. O pessoal busca muito, até porque é um segmento que tem consumo diário e consegue impactar o dia a dia dos usuários do metrô”, finaliza a coordenadora. >