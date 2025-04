EXPERIÊNCIA

Saiba quem são os estudantes baianos que vão participar de competição da Nasa nos EUA

A disputa que eles participarão será realizada no Centro Espacial e de Foguetes, em Huntsville, no Estado do Alabama

Perla Ribeiro

Publicado em 3 de abril de 2025 às 09:37

Saiba quem são os estudantes baianos que vão participar de competição da Nasa nos EUA Crédito: Michell Thompson/Divulgação

Onze estudantes baianos vão participar de uma das principais competições de engenharia da Agência Espacial Americana. Nove deles são alunos dos cursos técnicos em Mecatrônica e Eletromecânica do Centro Territorial de Educação Profissional (Cetep) da Região Metropolitana de Salvador, localizado em Camaçari, e os outros dois de escolas particulares. Eles vão representar a Bahia e a Região Nordeste no Nasa Human Exploration Rover Challenge (HERC), uma das principais competições de engenharia da Agência Espacial Americana. A disputa realizada no Centro Espacial e de Foguetes, em Huntsville, no Estado do Alabama, Estados Unidos, desafia equipes de todo o mundo a projetar, construir e operar veículos (rovers) de exploração espacial, enfrentando terrenos complexos semelhantes aos da Lua e de Marte. A viagem está prevista para ocorrer nesta sexta-feira (4). >

A equipe da rede estadual de ensino é formada por Ana Luiza Santana, Dara Santos, Débora Lima, Felipe Silva, Gabriel da Cunha, Gustavo Santos, Leandro Moraes, Lyriel Santana e Murilo Bastos. Gabriel, 17 anos, do curso técnico em Mecatrônica, já está na expectativa para a competição. “Ter uma experiência como esta, fora do Brasil, é algo incrível e eu estou muito ansioso para vivenciar. Este projeto será um divisor de águas para todos os indivíduos inseridos nele”, disse, entusiasmado.>

Segundo o professor do Cetep, Michell Thompson, para participar da competição, o projeto foi submetido no Site na Nasa e, logo depois, a equipe passou por duas seleções prévias. “Na última seleção, os engenheiros da Nasa viram a capacidade técnica dos estudantes de entregar, realmente, o protótipo e fomos selecionados para a etapa final de apresentação. Esta é uma oportunidade fantástica para os nossos alunos, mostrando que em nossas escolas técnicas estaduais da Bahia saem projetos e profissionais capacitados para diversas esferas do saber”, salientou.>