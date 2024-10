DINHEIRO NA CONTA

Salário dos servidores estaduais será antecipado para o dia 28

Na data é celebrado do Dia do Servidor Público

Cerca de 280 mil pessoas vão ser beneficiadas pela ação. O Poder Executivo do Estado vai desembolsar cerca de R$ 2 bilhões para o pagamento da folha salarial do mês de outubro. A mudança foi anunciada pelo governador Jerônimo Rodrigues, nesta quinta-feira (17).

O Governo do Estado paga os servidores públicos rigorosamente no último dia útil de cada mês. A programação de pagamento dos salários retoma ao seu calendário original a partir de novembro.

Também em homenagem ao dia do servidor público, a Secretaria da Administração do Estado (Saeb) vai realizar o Prêmio Servidor Cidadão, no dia 24 de outubro, no antigo prédio da Flem (atual Seap), no Centro Administrativo da Bahia (CAB). A premiação é mais uma ação de valorização e reconhecimento dos servidores estaduais.