SAÚDE

Salvador continua com vacinação contra dengue e Influenza neste domingo (10)

No sábado (9), foram 1.908 doses aplicadas contra a Influenza, chegando a 4.112 no total. Contra a dengue foram 829 doses, atingindo 25.148 aplicadas no total.

A vacina contra a dengue está sendo administrada nos postos de saúde tradicionais. As equipes da SMS também estão aplicando doses da vacina contra a gripe para o grupo prioritário em locais com grande circulação de pessoas e shoppings da capital baiana (exceto para crianças de seis meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias. Esse grupo será imunizado apenas em postos de saúde). No momento, a vacinação contra a dengue não será disponibilizada nos shoppings centers, conforme orientação do Ministério da Saúde.